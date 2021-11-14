Врач назвала способствующие развитию диабета факторы

Заведующая отделением обучения и лечения диабета Диабетологического центра, врач-эндокринолог эндокринологического диспансера департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова заявила, что сладкая пища не является ключевым фактором в развитии сахарного диабета. Об этом она сообщила РИА Новости.

По словам врача, сладости опасны лишь в том случае, если сочетаются с жиром, так как в этом случае усиливается инсулинорезистентность. Эксперт подчеркнула, что в таком случае диабет может развиться при наличии наследственной предрасположенности или резкого увеличения массы тела.

Котешкова добавила, что именно масса тела является ключевым фактором развития заболевания. Чем она выше, тем больше шансов заболеть. По словам диетолога, профилактикой диабета является ведение здорового образа жизни и правильная диета, включающая в семья витамины, минеральные соли и овощи.