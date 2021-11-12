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Исследователи обнаружили признак скорого диабета

Даша Краснова
3 часа назад

Международный коллектив исследователей обнаружил, что по содержанию в крови белка фоллистатина можно предположить развитие диабета.

Исследователи обнаружили признак скорого диабета
Фото: depositphotosdepositphotos

Более того, диабет второго типа можно предсказать за 19 лет до начала заболевания. Информация об этом опубликована в издании Nature Communications.

Специалисты изучали состояние здоровья более 5,3 тысячи пациентов в Швеции и Финляндии на протяжении от четырех до 19 лет.

«Мы нашли, что по высоким уровням фоллистатина в крови можно предсказать возникновение болезни за срок до 19 лет вне зависимости от других факторов риска, таких как возраст, индекс массы тела, уровень глюкозы в крови, диета и физическая активность», — рассказала ведущий автор работы, доцент Лундского университета Ян де Маринис.

Фоллистатин способствует расщеплению жиров в жировой ткани, что приводит к накоплению липидов в печени. Это увеличивает риск развития неалкогольной жировой болезни печени.

Полногеномный поиск ассоциаций, проведенный среди более чем пяти тысяч шведов, британцев и итальянцев, показал, что уровни фоллистатина управляются в организме регуляторным белком глюкокиназы.

В настоящее время исследователи работают над разработкой диагностического устройства, которое позволит предсказывать риск развития диабета у человека.

До этого "Рамблер" сообщал о других признаках раннего диабета.

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