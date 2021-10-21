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Врач перечислил ранние признаки диабета

Стелла Шмель
19 минут назад

Как во всем мире, так и в России в частности, наблюдается рост заболеваемости сахарным диабетом. Причем, из года в год болезнь поражает все более молодых людей. Об этом заявила врач клинической лабораторной диагностики сети медицинских офисов LabQuest Анна Сафонова в интервью изданию "Известия".

Врач перечислил ранние признаки диабета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на конец 2016 года на диспансерном лечении состояло 3% населения, из них 92% с СД второго типа, 6% c СД первого типа и 2% с другими типами СД. При этом, как отмечает врач, эти данные далеки от фактических, поскольку учитывают только выявленные и зарегистрированные случаи заболевания.

Среди начальных симптомов возможного диабета — полиурия, то есть повышенное количество мочи, выделяемой в течение суток. При этом наблюдается постоянная сухость во рту и жажда. Также насторожить должна плохая заживляемость мелких порезов, ран, ссадин, постоянная усталость, онемение конечностей.

"Снижение остроты зрения, нелогичное изменение веса и острые внезапные приступы голода тоже свидетельствуют о диабете второго типа",

— подытожила врач.

Ранее мы писали и о первых симптомах других болезней. Например, какие ранние признаки недугов, связанных с печенью.

Новости,Анна Сафонова,газета "Известия",
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