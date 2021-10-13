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Названы первые симптомы болезни печени

Мира Маркина
42 минуты назад

Ученые из Школы медицины Университета Джона Хопкинса выяснили, что развитие жировой болезни печени можно определить по двум признакам. Один из них - желтый цвет кожи, сообщает портал «МедикФорум».

Названы первые симптомы болезни печени
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Болезнь характеризуется постепенным накоплением жировых отложений в печени.

«Желтуха обычно является первым, а нередко и единственным внешним признаком заболевания печени», — заявили ученые.

Также о проблемах с печенью могут сигнализировать синяки. Крупные иссиня-фиолетовые пятна на теле появляются даже при незначительных ударах. При обнаружении подобных симптомов, нужно обратиться к врачу.

Кроме того, накопление жира в печени может быть реакцией на токсические воздействия. Иногда оно связано с хроническими заболеваниями.

Ранее ученые обнаружили признак психических расстройств.

Болезни и лекарства,Джон Хопкинс,
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