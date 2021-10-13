Названы первые симптомы болезни печени

Ученые из Школы медицины Университета Джона Хопкинса выяснили, что развитие жировой болезни печени можно определить по двум признакам. Один из них - желтый цвет кожи, сообщает портал «МедикФорум».

Болезнь характеризуется постепенным накоплением жировых отложений в печени.

«Желтуха обычно является первым, а нередко и единственным внешним признаком заболевания печени», — заявили ученые.

Также о проблемах с печенью могут сигнализировать синяки. Крупные иссиня-фиолетовые пятна на теле появляются даже при незначительных ударах. При обнаружении подобных симптомов, нужно обратиться к врачу.