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Ученые обнаружили признак психических расстройств

Мира Маркина
1 час назад

Ученые из Канады и Финляндии выяснили, что у людей с психическими расстройствами качество сна хуже, чем у других. Исследование опубликовано в журнале PLOS Medicine.

Ученые обнаружили признак психических расстройств
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Проблемы со сном являются как признаком, так и фактором риска развития психических расстройств. Исследователи из Центра наркологии и психического здоровья Канады и Хельсинского университета изучили данные о сне более 89 тысяч человек. В период с 2013 по 2015 годы они круглосуточно носили на руке акселерометры. У всех участников ранее были диагностированы психические расстройства: депрессивное, тревожное, биполярное расстройства и расстройства шизофренического спектра.

Ученые сравнили 10 показателей у здоровых людей и пациентов с расстройствами. Среди них - время отхода ко сну, время пробуждения, эффективность сна (отношение общего времени сна ко времени, проведенному в постели), число пробуждений, наибольшая продолжительность непрерывного сна и другие.

Как оказалось, каждый диагноз ассоциировался в среднем с изменениями в 8,5 из 10 показателей. Больше всего менялось качество сна. Время отхода ко сну и время пробуждения были более поздними, а эффективность сна — меньшей. Больше всего была зафиксирована зависимость между эффективностью сна и большим депрессивным расстройством.

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