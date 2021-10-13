Ученые обнаружили признак психических расстройств

Ученые из Канады и Финляндии выяснили, что у людей с психическими расстройствами качество сна хуже, чем у других. Исследование опубликовано в журнале PLOS Medicine.

Проблемы со сном являются как признаком, так и фактором риска развития психических расстройств. Исследователи из Центра наркологии и психического здоровья Канады и Хельсинского университета изучили данные о сне более 89 тысяч человек. В период с 2013 по 2015 годы они круглосуточно носили на руке акселерометры. У всех участников ранее были диагностированы психические расстройства: депрессивное, тревожное, биполярное расстройства и расстройства шизофренического спектра.

Ученые сравнили 10 показателей у здоровых людей и пациентов с расстройствами. Среди них - время отхода ко сну, время пробуждения, эффективность сна (отношение общего времени сна ко времени, проведенному в постели), число пробуждений, наибольшая продолжительность непрерывного сна и другие.