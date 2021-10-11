Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
Пробки 4 балла
USD 71.64EUR 82.93BRENT 84.52
Войти в почту

Врач рассказал, у кого выше риск развития онкологии

Стелла Шмель
2 часа назад

Существует несколько факторов, влияющих на вероятность развития онкологии у человека. Об этом подробно рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники НАКФФ Антон Иванов в разговоре с "Федерал пресс".

Врач рассказал, у кого выше риск развития онкологии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Первый фактор - курение. Оно считается одним из главных провокаторов онкологических заболеваний.

"Канцерогенность – главный недостаток курения, именно он оказывает сильнейшее пагубное воздействие на человеческий организм. При потреблении табака человек поглощает канцерогенные вещества, которые повреждают ДНК здоровых клеток, вызывая генетические нарушения в клетках легких, гортани, глотки и слизистой оболочки ротовой полости",

– рассказал врач.

Кроме того, оказывать влияние на появление рака может и лишний вес.

"У полных людей же возможности развития рака повышаются в 2 раза по сравнению с более худыми людьми".

Помимо этого, жизнь в постоянном стрессе также может быть факторов развития онкологии.

Вышеперечисленные причины могут привести к раку пищевода, щитовидной железы, желудка, печени, почек, головного мозга, поджелудочной и молочной железы, желчного пузыря, эндометрия, яичников, заявил специалист.

Помимо определенного образа жизни, рак могут провоцировать и лекарства. Врач-онколог рассказал, какие препараты могут стать причиной появления этой болезни.

Новости,Антон Иванов,ФедералПресс,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители