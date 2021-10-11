Врач рассказал, у кого выше риск развития онкологии

Существует несколько факторов, влияющих на вероятность развития онкологии у человека. Об этом подробно рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники НАКФФ Антон Иванов в разговоре с "Федерал пресс".

Первый фактор - курение. Оно считается одним из главных провокаторов онкологических заболеваний.

"Канцерогенность – главный недостаток курения, именно он оказывает сильнейшее пагубное воздействие на человеческий организм. При потреблении табака человек поглощает канцерогенные вещества, которые повреждают ДНК здоровых клеток, вызывая генетические нарушения в клетках легких, гортани, глотки и слизистой оболочки ротовой полости",

– рассказал врач.

Кроме того, оказывать влияние на появление рака может и лишний вес.

"У полных людей же возможности развития рака повышаются в 2 раза по сравнению с более худыми людьми".

Помимо этого, жизнь в постоянном стрессе также может быть факторов развития онкологии.

Вышеперечисленные причины могут привести к раку пищевода, щитовидной железы, желудка, печени, почек, головного мозга, поджелудочной и молочной железы, желчного пузыря, эндометрия, яичников, заявил специалист.