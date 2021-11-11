Медик назвал способы избавиться от боли в спине

В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-анестезиолог, альголог Марк Гальперин назвал способы избавиться от боли в спине.

По словам специалиста, всем, кто страдает от боли в спине, особенно, в крестцово-подвздошном сочленении, помогут упражнения на растяжку.

"Если вы идете, и у вас возникает боль с правой стороны [спины], то вы встаете (обязательно надо за что-то держаться рукой, потому что можно упасть), берете правую ногу и накрест тянете", — объяснил врач.

При этом, по его словам, можно чередовать ноги.

Подобное упражнение можно выполнять по утрам лежа, отмечает специалист. Врач объяснил, что нужно забросить одну ногу на другую, и подтягивать первую ногу к себе, держась за коленку второй ноги.

"Это упражнение статическое. Его нужно делать медленно и тянуть и держать", — объяснил врач.

Если выполнять эти два упражнения регулярно, то боли в спине должны пройти.