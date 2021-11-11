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Медик объяснил, как распознать опасную родинку

Диана Товсепова
2 часа назад

У большинства из нас на теле есть родинки, но мало кто понимает, какие из них могут представлять опасность. Наталья Лакушева, врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук, рассказала о секретах определения опасности родинок в интервью WMJ.

Медик объяснил, как распознать опасную родинку
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Чтобы понять, опасна ли родинка, нужно внимательно ее рассмотреть.

Первым признаком родинки, повышающей риск развития меланомы, называют несимметричность пятна. Так, если мысленно разделить родинку на две части, они будут неодинаковыми.

"Второй — неправильные границы. Они могут быть рваные и резко прерываться. Такой признак характерен для недоброкачественных образований.

Третий — многоцветность, то есть наличие трех и более цветов в родинке. Например, светло-коричневый, темно-коричневый и черный). Если родинка раньше была одного цвета, а стала другого, то это уже должно стать поводом для скорого обращения к врачу...", — объяснила дерматолог.

Четвертым признаком называют размер родинки. Если он составляет 6 миллиметров и более, то это может говорить об опасности.

Кроме того, опасным признаком врач назвала "быстрый рост родинки как по всей ее форме, так и над поверхностью кожи".

Ранее мы писали о том, какие родинки нужно срочно показать врачу.

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