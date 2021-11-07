Мясников назвал опасную ошибку при приеме обезболивающих

Прием обезболивающих может привести даже к летальному исходу, если проводится с ошибками. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1".

По словам медика, люди зачастую бесконтрольно принимают нестероидные противовоспалительные препараты и не задумываются об опасностях.

"А дальше начинаются проблемы, потому что спектр вредных воздействий таков, как, наверное, ни у одного препарата", — объяснил специалист.

Среди таких последствий медик назвал язву желудка, которая приводит к кровотечению.

Врач отметил, что следует, принимая такие препараты, защищать защищать слизистую желудка. Это можно сделать, например, с помощью "Омепразола".

"Заболел сустав, выпили — прошло. Не пьем. Опять заболел, выпили — прошло. И это неправильно!" — отметил он.

Такие обезболивающие следует пить курсом, прикрывая «Омепрозолом». Причем надо использовать минимально действующие дозы и не менять препараты, учитывая рекомендации производителя.