Мясников назвал опасные для сердца лекарства

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о наиболее опасных лекарствах для сердца. Об этом он рассказал в эфире программы "О самом главном", выпуск которой доступен на Youtube.

Фото: Доктор Мясников/Facebook Доктор Мясников/Facebook

Наиболее опасными для сердца, по мнению врача, являются лекарства от рака. Когда их назначают, пациента сразу же отдают для наблюдения к кардиологу.

"То есть мы даем, понимая, что мы вредим сердцу. Мы даем, этих больных сразу отправляя на наблюдение кардиолога. Мы знаем: в 70 процентах эти побочные явления на сердце будут. Но нам надо спасать жизнь"

При неправильном применении для сердца могут быть опасны и другие препараты: ибупрофен, диклофенак и индометацин. Они могут привести к повышенному давлению, стать причиной кризов и инфаркта. Людям м сердечной недостаточностью они противопоказаны.

"Мы не знаем, сколько людей они убивают", — подчеркнул Мясников.

Он также отметил, что антибиотики могут стать причиной аритмии и влияют на другие органы. Некоторые препараты для лечения сердца, например дигоксин, при передозировке может быть смертельно опасен.