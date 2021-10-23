Мясников назвал опасные для сердца лекарства

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о наиболее опасных лекарствах для сердца. Об этом он рассказал в эфире программы "О самом главном", выпуск которой доступен на Youtube.
Наиболее опасными для сердца, по мнению врача, являются лекарства от рака. Когда их назначают, пациента сразу же отдают для наблюдения к кардиологу.
"То есть мы даем, понимая, что мы вредим сердцу. Мы даем, этих больных сразу отправляя на наблюдение кардиолога. Мы знаем: в 70 процентах эти побочные явления на сердце будут. Но нам надо спасать жизнь"
При неправильном применении для сердца могут быть опасны и другие препараты: ибупрофен, диклофенак и индометацин. Они могут привести к повышенному давлению, стать причиной кризов и инфаркта. Людям м сердечной недостаточностью они противопоказаны.
"Мы не знаем, сколько людей они убивают", — подчеркнул Мясников.
Он также отметил, что антибиотики могут стать причиной аритмии и влияют на другие органы. Некоторые препараты для лечения сердца, например дигоксин, при передозировке может быть смертельно опасен.
Передозировка лекарственными препаратами, безусловно, опасно. Однако немалый вред человеку приносит передозировка полезных веществ, например кальция.