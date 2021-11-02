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Провизор рассказала об обмане в аптеках

Мария Каткова
59 минут назад

Эксперт фармацевтического рынка и провизор Ирина Булыгина рассказала, какими уловками пользуются в аптеках для быстрой продажи лекарств. Об этом сообщает радио Sputnik.

Провизор рассказала об обмане в аптеках
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В аптеке человек не может самостоятельно брать товар с полок и осматривать его, поэтому все детали нужно уточнять перед покупкой у провизора.

Булыгина отметила, что в большинстве случаев скидки на лекарства предоставляют в том случае, если у лекарства скоро истечет срок годности.

"Акция — это маркетинговый ход. В продуктовых магазинах цену снижают, когда заканчивается срок годности продукта. На лекарства делают акции точно так же, то есть когда у них подходит срок годности. На это надо отдельно обращать внимание, потому что лекарства не лежат на полке, их выносит провизор"

В некоторых случаях аптеки делают по-другому. Сначала завышают цену н товар, а потом делают на него скидку. В итоге лекарства продают по своей обычной цене. Эксперт посоветовала посмотреть на цены в интернет-аптеках перед тем, как покупать лекарство со скидкой.

Пока что даже в аптеку стоит ходить с осторожностью, так как в России началась новая волна коронавируса. Люди с иммунитетом заражаются новыми штаммами.

Болезни и лекарства,Ирина Булыгина,
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