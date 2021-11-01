В России обнаружены новые штаммы COVID. Что о них известно

Коронавирусная инфекция преобразовалась во множество штаммов со своей симптоматикой, тяжестью протекания, скоростью распространения. При этом новые штаммы возникают на разных концах планеты, но через какое-то время обнаруживаются в далеких государствах. "Рамблер" разбирался в новых штаммах, которые уже появились в России.

За последнее время в стране выявили штаммы "мю" , "лямбда".

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Директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал о появлении в России новых штаммов коронавируса, сообщает ТАСС.

«Штамм «лямбда» у нас на территории РФ при обновлении вариантов встречался всего лишь один раз, а генный вариант «мю» — три раза», — рассказал директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал о появлении в России новых штаммов коронавируса, сообщает ТАСС.

Кроме того в РФ обнаружена и новая версия распространенного "дельта-штамма".

Мю

Этот штамм коронавируса появился в начале 2021 года в Колумбии и быстро распространился по Южной Америке.

В этом варианте вируса обнаружено семь генетических изменений. Например, мутация P681H ответственна за более быструю передачу вируса. Мутации E484K и K417N связаны со способностью уклоняться от нейтрализующих антител.

По данным CDC (Федерального агентства министерства здравоохранения США), в случае заражение штаммом "мю", болезнь будет протекать также. Преимущественно будут такие симптомы:

высокая температура;

непрерывный кашель;

потеря или изменение обоняния или вкуса.

Большинство ученых считает, что этот штамм не несет дополнительной угрозы и не обходит вакцины.

Лямбда

Штамм "Лямбда" впервые зарегистрировали в Перу еще в декабре 2020 года. Позже он появился в Великобритании, а затем еще в 30 странах.

Японские ученые выяснили, что "Лямбду" выделяет резистентность к антителам и, как следствие, менее эффективная его нейтрализацию. Таким образом, "лямбда" легче уходит от иммунного ответа, и поэтому им могут заразиться и вакцинированные, и переболевшие.

При этом ученые предупреждают, что "лямбда" обладает более высокой заразностью и скоростью распространения, что значительно ухудшает статистику. Так, в Перу этот вариан очень быстро стал "главным":

"В декабре у нас было всего 200 случаев заражения лямбда-вариантом, к концу марта это была уже половина всех проб в Лиме, а сейчас им заражены более 80 процентов инфицированных людей по всей стране", - говорит микробиолог Пабло Цукаяма в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Новая дельта

Кроме того, медики сообщили о новом штамме коронавируса AY.4.2, который является подвидом "дельта-штамма". Штамм обладает особой заразностью, а первые единичные случаи инфицирования уже зафиксированы в России. Об этом говорят результаты секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных "VGARus" — российскую базу геномов коронавируса.

В частности, новый подвид штамма на 15% заразнее, чем исходная "дельта", циркулирующая сейчас по стране.

При этом известно, что симптомы при заражении AY.4.2 проявляются гораздо быстрее:

«Большее количество людей переносят среднетяжелую, тяжелую и крайне тяжелую форму. Очень быстрое развитие симптомов. И дети стали болеть», — об этом сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ по ЦФО Андрей Малявин.

Эксперты считают, что новый вариант может вытеснить исходную "дельту", которая распространилась в России летом и стала причиной серьезного подъема заболеваемости.

"Но вряд ли это произойдет теми же стремительными темпами, которыми сама дельта в свое время вытеснила все остальное. Так, он впервые был замечен в июле, и с тех пор доля этого ответвления линии "Дельты" медленно увеличивалась. Это потенциально лишь немного более заразный штамм", — считает руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.