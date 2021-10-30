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Врач-невролог назвала способы предотвратить инсульт

Диана Товсепова
2 часа назад

О том, как обезопасить себя от инсульта и почему говорят, что болезнь помолодела, рассказала врач-невролог Марьяна Абезиванова изданию РИАМО.

Врач назвала способы предотвратить инсульт
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Важно отметить, что инсульт занимает третье место в структуре общей смертности населения. Больше умирают только от инфарктов и онкологии.

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Специалист объяснила, что "предвестником грядущего инсульта может быть транзиторная ишемическая атака — это кратковременное нарушение мозгового кровообращения, которое также вызывают тромб или резкий спазм. Она обычно проходит за несколько минут, не разрушая клетки мозга".

"Инсульт могут спровоцировать повышенный уровень белка в крови, болезни кровеносной системы, патологии сердечной мышцы и сосудов, сахарный диабет, различные инфекционные заболевания, доброкачественные и злокачественные опухоли головного мозга, побочные действия препаратов", — объяснила врач.

Однако в большинстве случаев, по словам медика, к инсульту приводят вредные привычки и неправильный образ жизни. Именно поэтому "инсульт молодеет".

"Употребление спиртных напитков, курение, гиподинамия — главные факторы риска. К ним также можно отнести и постоянные стрессы, нервное напряжение, отсутствие привычек правильного питания, в частности недостаток полноценного белка в рационе и большое количество полуфабрикатов, фастфуда. Под влиянием этих факторов инсульт может произойти и в молодом возрасте...", — объясняет она.

Несмотря на то, что немаленькую роль играет наследственность, инсульт можно предотвратить:

"Для профилактики нужно уделять внимание своему здоровью и вести здоровый образ жизни — это может предотвратить до 80% инсультов.

Следует правильно питаться, не курить, не пить много алкоголя, заниматься спортом, следить за своим весом, контролировать уровень сахара и холестерина в крови, артериальное давление, принимать лекарственную терапию при мерцательной аритмии и других состояниях, повышающих риск инсульта.".

Ранее "Рамблер" сообщал о продуктах, снижающих риск развития инсульта.

Болезни и лекарства,РИАМО,
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