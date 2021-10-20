Ученые назвали продукты, снижающие риск развития инсульта

Ученые провели исследование и выяснили, что некоторые типы питаниями снижают риск развития инсульта на 80%. Об этом сообщает Express.

Инсульт возникает из-за того, что сосуды блокируют приток кислорода в мозг. Чем раньше человек получит лечение от инсульта, тем меньше последствий для него будет. Если он довольно рано займется своим питанием, то можно сократить риск развития инсульта на 80%.

В исследовании приняли участие более 418 329 человек из девяти европейских стран. Эксперты наблюдали за ними в среднем в течение 12,7 лет.

Эксперты отметили, что диеты с высоким содержанием насыщенных жиров и транжиров могут привести к развитию инсульта и других сердечных заболеваний. Нужно исключить из питания соль, которая приводит к повышению давления.

Исследование показало, что употребление фруктов, овощей, клетчатки, молока, сыра или йогурта приводило к низкому риску ишемического инсульта.

В частности ученые выяснили, что употребление дополнительных 200 граммов фруктов или овощей каждый день снижало риск инсульта на 13%. Если человек употреблял 10 граммов клетчатки в день, то это снижало вероятность на 23%.