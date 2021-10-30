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Глава ВОЗ предрек миру появление нового опасного вируса

Мария Кимакович
1 час назад

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус в ходе встречи министров здравоохранения и финансов стран "Большой двадцатки" заявил о том, что человечество должно готовиться к новой пандемии, сообщает ТАСС.

Глава ВОЗ предупредил о появлении нового опасного вируса
Фото: DepositphotosDepositphotos

По словам главы ВОЗ, появление нового опасного вируса — это всего лишь вопрос времени, а его распространение может быть еще более стремительным.

Однажды появится другой вирус, который мы просто будем не в состоянии сдержать; это несомненный факт с биологической точки зрения,

— заявил Тедрос Гебрейесус.

Глава ВОЗ призвал страны извлечь уроки из нынешней пандемии, чтобы быть готовыми к борьбе с еще более опасным вирусом. Для этого он Гебрейесус предложил подписать соглашение о борьбе с пандемиями, а также высказал идею о создании "усиленной" ВОЗ и организации совета по финансированию борьбы с угрозами в здравоохранении.

Ранее "Рамблер" сообщал подробности о пугающем варианте коронавируса.

Болезни и лекарства,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,
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