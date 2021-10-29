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Раскрыты подробности о пугающем варианте коронавируса

Даша Краснова
2 часа назад

Вариант коронавируса A.30 (A.VOI.V2), обнаруженный весной 2021 года у пациентов в Анголе и Швеции, может избегать иммунного ответа, опосредованного антителами.

Раскрыты подробности о пугающем варианте коронавируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

К этому выводу пришли ученые Геттингенского университета в Германии. Результаты исследования опубликованы в научной работе в журнале Nature.

Специалисты изучили проникновение в клетки-хозяева и опосредованную антителами нейтрализацию варианта A.30. Для сравнения были проанализированы варианты Beta (B.1.351) и Eta (B.1.525).

Впервые оба варианта были обнаружены в Африке, а бета-вариант демонстрирует самый высокий уровень устойчивости к нейтрализации среди подобных штаммов SARS-CoV-2.

S-белок варианта A.30 содержит десять аминокислотных замен и пять делеций, то есть хромосомных перестроек, которые приводят к потере фрагмента ДНК. Все делеции и четыре замены находятся в том участке, что является мишенью для большинства нейтрализующих антител, не направленных против рецептор связывающего домена (RBD). Три мутации расположены внутри RBD, который связывается с клеточным рецептором ACE2 и составляет главную мишень нейтрализующих антител.

A.30 легче проникал в клетки и демонстрировал повышенную устойчивость к некоторым типам антител, индуцированных вакцинацией. При этом сопротивление нейтрализации было даже выше, чем у бета-варианта коронавируса.

Известно, что вакцина Pfizer/BioNTech может обеспечить достаточно надежную защиту от штамма A.30. При этом ученые говорят и о том, что за развитием штамма необходимо следить.

Ранее "Рамблер" сообщал, что в России участились случаи заболеваний коронавирусом среди детей.

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