Врач: в России учащаются случаи коронавируса среди детей

В России может случиться волна детского коронавируса, если число заражений среди несовершеннолетних продолжит расти. Об этом заявила пульмонолог и заместитель главного врача ДГКБ №1 Татьяна Алиева, пишет 74.ru.
"В этом сезоне резко возросла заболеваемость детского населения и, помимо обычных ОРЗ, ОРВИ, гриппа, наложился коронавирус. Очень сильно болеют сейчас малышки в возрасте 2–3 месяцев и до полугода: это группа риска не только по коронавирусу, но и по остальным инфекциям".
Будет ли волна детского ковида — вопрос открытый.
"Взрослое население сейчас идет к коллективному иммунитету за счет вакцинации и массовых заболеваний, и это, наверное, дает надежду справиться с пандемией в обозримом будущем. Но если коронавирус перекинется на детскую популяцию, если дети начнут болеть также тяжело — а тенденция видна — то мы можем получить новую волну",
— считает врач.
Несмотря на это, есть надежда избежать развития негативного сценария. Как предполагает специалист, "коллективный иммунитет взрослых в любом случае осложнит жизнь коронавирусу: у него будет меньше возможностей для мутаций, и детская популяция пострадает меньше".
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