Врач: в России учащаются случаи коронавируса среди детей

"Взрослое население сейчас идет к коллективному иммунитету за счет вакцинации и массовых заболеваний, и это, наверное, дает надежду справиться с пандемией в обозримом будущем. Но если коронавирус перекинется на детскую популяцию, если дети начнут болеть также тяжело — а тенденция видна — то мы можем получить новую волну",