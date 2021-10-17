Врач перечислил определяемые по запаху болезни

«Также запах есть, если тяжелый запущенный сахарный диабет: когда ситуация с тяжелым так называемым кетозом — запах кетозовых тел. Это перепутать ни с чем нельзя. Но таких больных в цивилизованных ситуациях просто нет. Запах, в принципе, это потрясающий критерий. В недавние времена это был для нас один из самых важных инструментов диагноза»,