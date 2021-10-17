Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
Пробки 3 балла
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.92
Войти в почту

Врач перечислил определяемые по запаху болезни

Катерина Саломе
3 часа назад

Врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер утверждает, что для некоторых болезней характеры специфические запахи. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

Врач перечислил определяемые по запаху болезни
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эдигер подчеркнул, что базовым элементам запахов медработников раньше обучали в классической российской терапевтической школе. По словам доктора, такой симптом может проявляться у пациентов с болезнями печени или гангреной легкого.

«Также запах есть, если тяжелый запущенный сахарный диабет: когда ситуация с тяжелым так называемым кетозом — запах кетозовых тел. Это перепутать ни с чем нельзя. Но таких больных в цивилизованных ситуациях просто нет. Запах, в принципе, это потрясающий критерий. В недавние времена это был для нас один из самых важных инструментов диагноза»,

— заявил врач.

На практике нередко встречаются абсолютно неожиданные проявления различных болезней. Так, ранее мы писали, что врачи выявили редкий симптом рака легких.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители