Врач перечислил определяемые по запаху болезни

Врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер утверждает, что для некоторых болезней характеры специфические запахи. Его слова приводит «Вечерняя Москва».
Эдигер подчеркнул, что базовым элементам запахов медработников раньше обучали в классической российской терапевтической школе. По словам доктора, такой симптом может проявляться у пациентов с болезнями печени или гангреной легкого.
«Также запах есть, если тяжелый запущенный сахарный диабет: когда ситуация с тяжелым так называемым кетозом — запах кетозовых тел. Это перепутать ни с чем нельзя. Но таких больных в цивилизованных ситуациях просто нет. Запах, в принципе, это потрясающий критерий. В недавние времена это был для нас один из самых важных инструментов диагноза»,
— заявил врач.
На практике нередко встречаются абсолютно неожиданные проявления различных болезней. Так, ранее мы писали, что врачи выявили редкий симптом рака легких.