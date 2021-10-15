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Врачи выявили редкий симптом рака легких

Катерина Саломе
1 час назад

Врачи обнаружили новый симптом рака, свидетельствующий об опухоли в легких. Речь идет о боли в пятке. Об этом сообщила Национальная медицинская система Великобритании (NHS), передает Daily Express.

Врачи выявили редкий симптом рака легких
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В марте текущего года у 47-летнего мужчины из Сингапура был обнаружен сгусток крови. Как оказалось, он образовался из-за рака легких, но почему-то мигрировал в ступню. Примечательно, что этот симптом был единственным: ни кашля, ни отдшки, ни кровохарканья у пациента не наблюдалось.

Врачи призывают обращать внимание на любые болевые ощущения в ногах, хоть они и не часто являются симптомом рака. Особое внимание состоянию стоп стоит уделять диабетикам.

Примечательно, что развитие онкологических заболеваний у человека может также провоцировать прием определенных лекарств. Ранее мы писали о том, какие препараты провоцируют рак.

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