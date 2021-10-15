Врачи выявили редкий симптом рака легких

Врачи обнаружили новый симптом рака, свидетельствующий об опухоли в легких. Речь идет о боли в пятке. Об этом сообщила Национальная медицинская система Великобритании (NHS), передает Daily Express.

В марте текущего года у 47-летнего мужчины из Сингапура был обнаружен сгусток крови. Как оказалось, он образовался из-за рака легких, но почему-то мигрировал в ступню. Примечательно, что этот симптом был единственным: ни кашля, ни отдшки, ни кровохарканья у пациента не наблюдалось.

Врачи призывают обращать внимание на любые болевые ощущения в ногах, хоть они и не часто являются симптомом рака. Особое внимание состоянию стоп стоит уделять диабетикам.