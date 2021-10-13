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Плацебо наоборот: что такое эффект ноцебо

Дарья Амосова
2 часа назад

Эффект плацебо — пациент выздоравливает, потому что верит в выздоровление — работает и в обратную сторону.

Плацебо наоборот: что такое эффект ноцебо
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Познакомьтесь с эффектом ноцебо — состоянием, когда вера в ухудшение состояние приводит к негативным последствиям. Рассказываем подробнее, могут ли мысли стать причиной болезни.

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Ноцебо и плацебо

Первоначально эффект ноцебо выявили в экспериментах с плацебо. Добровольцы делились на группы, которым давали лекарство: одно с потенциальным лечебным эффектом, а другое — «пустышка». И первой, и второй группе обещали, что препарат имеет высокую доказанную эффективность. Так врачи хотели выяснить, повлияет ли самовнушение и вера в «волшебную таблетку» на окончательный результат.

Пациенты, которые получали «пустое» лекарство, разрекламированное врачами, действительно чувствовали себя лучше. Они верили, что препарат поможет — он «помогал». Средство, которое не обладает реальным фармакологическим действием, но работает благодаря вере пациента, назвали плацебо (с латинского — «буду угоден, понравлюсь»).

Однако врачи тут же обнаружили и обратный эффект. Тот же самый пустой препарат вызывал отрицательную реакцию у пациента, если тот верил в его вред. Добровольцы жаловались на мнимые побочные эффекты лекарств: головную боль, покалывания в конечностях, боль в животе. Такие лекарства получили имя ноцебо (от латинского — «я поврежу»).

В чем выражается эффект ноцебо

Эффектом ноцебо называют самовнушение, при котором пациент верит в негативный эффект лекарства или события, и из-за этого чувствует себя хуже. Люди преувеличивают побочные эффекты (голова не побаливает, а разрывается), воображают негативные последствия. Любой позыв почесаться, чих, легкое недомогание вызывают подозрения.

Частным случаем ноцебо можно считать ипохондрию или метеозависимость. Врач-невролог Городской клинической больницы им. В.В. Виноградова Соков Петр Евгеньевич в статье о существовании метеозависимости объясняет:

"Психологический эффект ноцебо огромен. Мы настолько свыклись с мыслью, что погода влияет на здоровье, что при ее ухудшении ждем ухудшение состояния. Иными словами, если мы думаем, что из-за дождя болит голова, то так и будет".

Причины эффекта ноцебо

Причины возникновения ноцебо не выяснены. Вероятно, из-за тревожного ожидания или стресса поднимается уровень гормонов — кортизола и холецистокинина. Они могут привести к ухудшению самочувствия и усиленной тревоге.

Эффект ноцебо часто провоцируют сообщения в СМИ о вреде или опасности чего угодно: продукта, процедуры, болезни. В самом начале пандемии коронавируса, когда каждый час появлялись сообщения о новых симптомах, даже здоровые люди чувствовали себя хуже. Пациенты жаловались на кашель, температуру, нехватку воздуха. При осмотре жалобы не подтверждались, а вышеперечисленные симптомы можно было списать на усиленную тревогу.

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