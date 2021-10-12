Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.88EUR 83.09BRENT 83.32
Войти в почту

Существует ли метеочувствительность на самом деле

Дарья Амосова
2 часа назад

Осенью многие жалуются на плохое самочувствие: болит голова, ноют суставы и зубы, появляется апатичность и раздражительность. Мы привыкли объяснять неожиданное ухудшение состояния погодой.

Существует ли метеочувствительность на самом деле
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Действительно ли дождь, ветер и туман "виноваты" в плохом самочувствии или дело в чем-то другом? Разбираемся вместе с врачом-неврологом.

На вопросы о метеочувствительности отвечает Соков Петр Евгеньевич, врач-невролог Городской клинической больницы им. В.В. Виноградова.

Откуда появилось понятие "метеочувствительность"?

Сложно точно ответить на этот вопрос. Люди всегда пытались связать свое самочувствие с погодой и найти общую связь.

Действительно ли смена погоды так влияет на самочувствие?

В современной медицине нет понятий "метеозависимость" или "метеочувствительность". Все проводимые исследования доказывают, что факторы окружающей среды — солнечная активность, температура, влажность, осадки — не влияют на здоровье.

Почему же мы чувствуем ухудшение самочувствия со сменой погоды? Это эффект “ноцебо” — противоположности плацебо. Психологический эффект ноцебо огромен. Мы настолько свыклись с мыслью, что погода влияет на здоровье, что при ее ухудшении ждем ухудшение состояния. Иными словами, если мы думаем, что из-за дождя болит голова, то так и будет.

Можно ли спутать серьезные проблемы и "суставы ноют на погоду"?

К сожалению многих врачей, пациенты с хронической болью не идут в специалисту, объясняя состояние метеочувствительностью. Чтобы вылечить заболевание, его нужно вовремя обнаружить.

Важно дифференцировать причину боли. Самочувствие может ухудшаться естественным образом, когда из-за смены погоды "падает" настроение. Может быть и более серьезное объяснение.

Проследите за своим состоянием. Как организм реагирует на хорошую погоду? В какой момент появляется болевой синдром? Есть ли другие раздражители? Боль, которая проявляется и в хорошую, и в плохую погоду, — повод сходить к врачу.

Как снизить влияние погоды на свое самочувствие?

  • Изменить отношение к погодным условиям — хотя это не всегда легко;
  • Больше двигаться и гулять;
  • Сдать анализы на дефицит витамина D. Его нехватка — наша большая региональная проблема;
  • Радоваться любому дню, даже очень дождливому.
Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители