Существует ли метеочувствительность на самом деле

Осенью многие жалуются на плохое самочувствие: болит голова, ноют суставы и зубы, появляется апатичность и раздражительность. Мы привыкли объяснять неожиданное ухудшение состояния погодой.

Действительно ли дождь, ветер и туман "виноваты" в плохом самочувствии или дело в чем-то другом? Разбираемся вместе с врачом-неврологом.

На вопросы о метеочувствительности отвечает Соков Петр Евгеньевич, врач-невролог Городской клинической больницы им. В.В. Виноградова.

Откуда появилось понятие "метеочувствительность"?

Сложно точно ответить на этот вопрос. Люди всегда пытались связать свое самочувствие с погодой и найти общую связь.

Действительно ли смена погоды так влияет на самочувствие?

В современной медицине нет понятий "метеозависимость" или "метеочувствительность". Все проводимые исследования доказывают, что факторы окружающей среды — солнечная активность, температура, влажность, осадки — не влияют на здоровье.

Почему же мы чувствуем ухудшение самочувствия со сменой погоды? Это эффект “ноцебо” — противоположности плацебо. Психологический эффект ноцебо огромен. Мы настолько свыклись с мыслью, что погода влияет на здоровье, что при ее ухудшении ждем ухудшение состояния. Иными словами, если мы думаем, что из-за дождя болит голова, то так и будет.

Можно ли спутать серьезные проблемы и "суставы ноют на погоду"?

К сожалению многих врачей, пациенты с хронической болью не идут в специалисту, объясняя состояние метеочувствительностью. Чтобы вылечить заболевание, его нужно вовремя обнаружить.

Важно дифференцировать причину боли. Самочувствие может ухудшаться естественным образом, когда из-за смены погоды "падает" настроение. Может быть и более серьезное объяснение.

Проследите за своим состоянием. Как организм реагирует на хорошую погоду? В какой момент появляется болевой синдром? Есть ли другие раздражители? Боль, которая проявляется и в хорошую, и в плохую погоду, — повод сходить к врачу.

Как снизить влияние погоды на свое самочувствие?