Опасные симптомы: что предвещает инфаркт

Инфаркты сократили жизнь огромному количеству людей. Говоря простыми словам, инфаркт миокарда — это сердечный приступ. В частности, это выраженный спазм коронарных сосудов или их закупорка тромбом, который приводит к отмиранию участка миокарда.

Важно внимательно следить за состоянием своего здоровья и понимать, как выражаются главные симптомы опасных болезней.

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«Основной симптом инфаркта – боли за грудиной давящего, сжимающего характера, иногда отдающие в левую руку.

Локализации инфаркта бывают разные – передние, задние. Нижние инфаркты, бывает, проявляются изжогой. Человек думает, что у него просто проблемы с пищеварением. Иногда бывает, что на первое место выступает одышка. Но чаще всего все-таки будет боль, которая может отдавать в левую половину тела – шею, руку. Кроме боли, к симптомам можно отнести: побледнение кожи, головокружение, тахикардию, чувство паники и страха, обморок или предобморочное состояние, нарушение речи и координации. Очень важно – как только появилась боль за грудиной, сразу вызывать скорую помощь. Не терпеть до последнего.», — объясняет Анестезиолог-реаниматолог высшей категории, кандидат медицинских наук Юлия Сергеевна Крошкина.

Болезни-предвестники инфаркта

Есть заболевания, которые называют предвестниками инфаркта миокарда. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова, пишет Москва 24.

Главный предвестник – артериальная гипертензия. Так, у страдающих от повышенного давления риск инфаркта и инсульту во много раз выше, чем у здоровых людей. Людям с этой проблемой стоит постоянно при помощи медикаментов поддерживать нормальное давление.

Еще одно заболевание, которое непосредственно ведет к инфаркту, это ишемическая болезнь сердца. Эксперт поясняет, что питающие сердце сосуды закупоривают атеросклеротическими бляшками. У абсолютно здорового человека инфаркт не начинается внезапно – до этого случаются приступы болей в сердце, которые заметны на ЭКГ.

Терапевт назвала здоровый образ жизни лучшей немедикаментозной профилактикой инфарктов.

Кроме того, она отметила, что риск развития инфаркта на 20% зависит от генетической предрасположенности, на 30% – от своевременной и квалифицированной медпомощи и еще на 50% – от правильного образа жизни человека (спорт, питание, режим сна и отдыха, а также отсутствие стресса).

Необычный симптом

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала, какой нетипичный симптом может предвещать инфаркт. Об этом сообщает "Российская газета".

По словам медика, после 45 лет об инфаркте может сигнализировать боль в животе, поэтому при появлении симптомов нужно пройти обследование сердечно-сосудистой системы.

"Если есть какая-либо проблема в груди, всегда надо начинать с кардиограммы. Это дешево, доступно", — сказала Анна Коренович.

Часто боль в животе говорит о нижнем инфаркте. Иногда пациентам по ошибке проводят операцию по удалению аппендицита, а потом оказывается, что это был инфаркт.

А как болит

Ранее медики описали, какую боль испытывает пациент незадолго до инфаркта. Боль в груди может быть предвестником этого недуга, поэтому игнорировать ее нельзя, говорится на сайте British Heart Foundation.

Если боль в груди возникла внезапно и усиливается, распространилась на руки, спину, шею или челюсть, а также при ощущении общего ухудшения самочувствия и появлении одышки врачи рекомендуют незамедлительно обратиться за специализированной помощью.

В случае, если боль в груди ощущается по-другому, то ее причиной может быть стенокардия, несварение желудка или мышечное перенапряжение.