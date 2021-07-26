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Врач перечислил продукты, снижающие риск возникновения инфаркта

Стелла Шмель
1 час назад

Сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев в интервью "Народным Новостям" перечислил продукты, которые снижают риск возникновения инфаркта.

Капуста может снизить риск возникновения инфаркта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Чтобы заботиться о себе, важно следить за рационом питания. Определенные продукты хорошо сказываются на состоянии организма и снижают риск возникновения различных заболеваний.

Например, все виды капусты уменьшают вероятность скорости течения атеросклероза.

"Капуста брокколи, любая листовая зелень, укроп, петрушка, чеснок, лук будут эффективными. Очень эффективны такие ягоды, как арбуз, крыжовник, черная смородина, клубника".

Стоит также добавить в свой постоянный рацион чеснок и лук, отметил врач.

Ранее "Рамблер" писал, что кардиолог назвал необычный симптом, предвещающий инфаркт.

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