Назван необычный симптом, предвещающий инфаркт

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала, какой нетипичный симптом может предвещать инфаркт. Об этом сообщает "Российская газета".

По словам медика, после 45 лет об инфаркте может сигнализировать боль в животе, поэтому при появлении симптомов нужно пройти обследование сердечно-сосудистой системы.

"Если есть какая-либо проблема в груди, всегда надо начинать с кардиограммы. Это дешево, доступно",

— сказала Анна Коренович.