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Кардиолог назвал необычный симптом, предвещающий инфаркт

Анна Арсеньева
52 минуты назад
Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала, какой нетипичный симптом может предвещать инфаркт. Об этом сообщает "Российская газета".
Назван необычный симптом, предвещающий инфаркт
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам медика, после 45 лет об инфаркте может сигнализировать боль в животе, поэтому при появлении симптомов нужно пройти обследование сердечно-сосудистой системы.
"Если есть какая-либо проблема в груди, всегда надо начинать с кардиограммы. Это дешево, доступно",
— сказала Анна Коренович.
Часто боль в животе говорит о нижнем инфаркте. Иногда пациентам по ошибке проводят операцию по удалению аппендицита, а потом оказывается, что это был инфаркт.
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