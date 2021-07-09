Врачи Сергей Агапкин Михаил Гинзбург рассказали, что употребление рыбы может снизить риск образования тромбов. Об этом они рассказали в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Гинзбурга, в рыбе содержатся Омега-3 жирные кислоты, благодаря которым снижается воспалительный процесс. Больше их в морской рыбе, чем в речной. Кроме того, в ней содержится витамин D.

"Было исследование, которое показало: если человек хотя бы два раза в неделю ест морскую рыбу, это снижает риск инфаркта почти в два раза",

— сказал Сергей Агапкин.

В карпе и окуне много витамина В и фолиевой кислоты. Также в речной рыбе содержится группа витаминов, которая отвечает за регулирование уровня холестерина и снижения риска образования тромбов.

По словам Гинзбурга этот продукты богат витамином Е, поэтому оказывает омолаживающий эффект и продлевает жизнь:

"Есть исследования, которые показывают, что употребление рыбы два-три раза в неделю помогает прожить нам на три с половиной года дольше, а употребление мяса с той же частотой, наоборот, уменьшает вероятную продолжительность жизни на такой же срок".