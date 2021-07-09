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Врачи назвали препятствующий образованию тромбов продукт

Анна Арсеньева
1 час назад
Врачи Сергей Агапкин и Михаил Гинзбург рассказали, что употребление рыбы может снизить риск образования тромбов. Об этом они рассказали в эфире телеканала "Россия 1".
По словам Гинзбурга, в рыбе содержатся Омега-3 жирные кислоты, благодаря которым снижается воспалительный процесс. Больше их в морской рыбе, чем в речной. Кроме того, в ней содержится витамин D.
"Было исследование, которое показало: если человек хотя бы два раза в неделю ест морскую рыбу, это снижает риск инфаркта почти в два раза",
— сказал Сергей Агапкин.
В карпе и окуне много витамина В и фолиевой кислоты. Также в речной рыбе содержится группа витаминов, которая отвечает за регулирование уровня холестерина и снижения риска образования тромбов.
По словам Гинзбурга этот продукты богат витамином Е, поэтому оказывает омолаживающий эффект и продлевает жизнь:
"Есть исследования, которые показывают, что употребление рыбы два-три раза в неделю помогает прожить нам на три с половиной года дольше, а употребление мяса с той же частотой, наоборот, уменьшает вероятную продолжительность жизни на такой же срок".
Лучше, по мнению медиков, не жарить рыбу, а готовить на пару или запекать.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названа снижающая риск диабета ягода.
Новости,Видео,Михаил Гинзбург,Сергей Агапкин,
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