Стоматолог: кариес может привести к раку

Главный стоматолог Санкт-Петербурга Андрей Яременко заявил, что кариес может спровоцировать развитие онкозаболевания. Об этом он поведал порталу «Доктор Питер».
По словам специалиста, в случае запущенного кариеса инфекция начинает распространяться по организму. Тогда иммунитет направляет все силы на борьбу с ней, становясь уязвимым перед постоянно появляющимися опухолевыми клетками-мутантами, с которыми обычно успешно борется иммунная система.
Эксперт предупредил, что рак не единственное заболевание, которое может спровоцировать кариес. Гнилые зубы также могут привести к бактериальному эндокардиту, заболеваниям гайморовых пазух и гнойным воспалениям мягких тканей.