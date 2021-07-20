Стоматолог: кариес может привести к раку

Главный стоматолог Санкт-Петербурга Андрей Яременко заявил, что кариес может спровоцировать развитие онкозаболевания. Об этом он поведал порталу «Доктор Питер».

По словам специалиста, в случае запущенного кариеса инфекция начинает распространяться по организму. Тогда иммунитет направляет все силы на борьбу с ней, становясь уязвимым перед постоянно появляющимися опухолевыми клетками-мутантами, с которыми обычно успешно борется иммунная система.