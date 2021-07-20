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Стоматолог заявил, что кариес может спровоцировать рак

Катерина Саломе
4 часа назад
Главный стоматолог Санкт-Петербурга Андрей Яременко заявил, что кариес может спровоцировать развитие онкозаболевания. Об этом он поведал порталу «Доктор Питер».
Стоматолог: кариес может привести к раку
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам специалиста, в случае запущенного кариеса инфекция начинает распространяться по организму. Тогда иммунитет направляет все силы на борьбу с ней, становясь уязвимым перед постоянно появляющимися опухолевыми клетками-мутантами, с которыми обычно успешно борется иммунная система.
Эксперт предупредил, что рак не единственное заболевание, которое может спровоцировать кариес. Гнилые зубы также могут привести к бактериальному эндокардиту, заболеваниям гайморовых пазух и гнойным воспалениям мягких тканей.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, как связаны сколиоз и зубы.
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