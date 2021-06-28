Как связаны сколиоз и зубы

О том, что за зубами надо тщательно следить скажет вам любой медик. Причем состояние зубов может сказываться на самых разных функциях организма.

Так, непролеченность зубов может приводить к самым разным проблемам.

«В нашем организме все взаимосвязано. Зубы, например, связаны почти со всеми органами человека. Могли ли вы подумать, что сколиоз и другие проблемы с позвоночником во многих случаях связаны с неправильным прикусом? И таких взаимосвязей с полостью рта множество», — рассказал АиФ.ru врач-стоматолог, хирург, имплантолог, генеральный директор сети стоматологических клиник Олег Кущ.

Если игнорировать профилактические мероприятия по сохранению зубов, а именно правильную чистку, регулярные осмотры у врача и использование ирригатора, то на фоне заболеваний зубов могут возникнуть проблемы с позвоночником.

Так, зубные проблемы способны привести к нарушениям в шейном отделе.