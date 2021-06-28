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Как связаны сколиоз и зубы

Диана Товсепова
1 час назад
О том, что за зубами надо тщательно следить скажет вам любой медик. Причем состояние зубов может сказываться на самых разных функциях организма.
Как связаны сколиоз и зубы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Так, непролеченность зубов может приводить к самым разным проблемам.
«В нашем организме все взаимосвязано. Зубы, например, связаны почти со всеми органами человека. Могли ли вы подумать, что сколиоз и другие проблемы с позвоночником во многих случаях связаны с неправильным прикусом? И таких взаимосвязей с полостью рта множество», — рассказал АиФ.ru врач-стоматолог, хирург, имплантолог, генеральный директор сети стоматологических клиник Олег Кущ.
Если игнорировать профилактические мероприятия по сохранению зубов, а именно правильную чистку, регулярные осмотры у врача и использование ирригатора, то на фоне заболеваний зубов могут возникнуть проблемы с позвоночником.
Так, зубные проблемы способны привести к нарушениям в шейном отделе.
«Неправильный прикус может спровоцировать спазм мышц задней группы шеи, в результате чего мышцы становятся менее подвижными и гибкими. А это, в свою очередь, влияет на лицевые мышцы, мимику и улыбку. Также неправильный прикус провоцирует боли в шее, плече, спине, пояснице, тазобедренных, коленных, голеностопных суставах и может стать причиной сколиоза», — объяснил специалист.
ЗОЖ,
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