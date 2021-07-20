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Российские ученые создали новый способ лечения больных ВИЧ

Катерина Саломе
2 часа назад
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ разработали и запатентовали новый высокоэффективный способ лечения больных ВИЧ. Об этом сообщает РИА Новости в центре.
Российские ученые создали новый способ лечения больных ВИЧ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В сообщении отмечается, что пациенты с ВИЧ получают препараты пожизненно, так как полностью вылечиться от заболевания невозможно. В связи с постоянным употреблением лекарств, возрастает риск развития нежелательных явлений.
"В 90% схем лечения входит препарат тенофовир, имеющий долгосрочную токсичность в отношении воздействия на почки и кости. Новый метод лечения заключается в том, что на старте применяется тройная схема, включающая тенофовир, а через шесть месяцев после достижения первичной эффективности лечения пациенты переводятся на двойную схему: долутегравир и эмтрицитабин",
- говорится в сообщении.
В центре пояснили, что двойной терапии для полного подавления вируса оказывается достаточно, так как спустя полгода первичного лечения формируется собственный иммунный ответ против ВИЧ. Оба компонента двойной схемы усиливают друга друга благодаря тому, что уникально подобраны. Схема не имеет ни непосредственной, ни отсроченной токсичности и обладает максимально возможной долгосрочной эффективностью и переносимостью, подчеркнули разработчики.
"Ранее такого подхода к лечению больных не существовало, авторам выдан патент на изобретение",
- отметили в центре.
Болезни и лекарства,Минздрав РФ,
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