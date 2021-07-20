Российские ученые создали новый способ лечения больных ВИЧ

В сообщении отмечается, что пациенты с ВИЧ получают препараты пожизненно, так как полностью вылечиться от заболевания невозможно. В связи с постоянным употреблением лекарств, возрастает риск развития нежелательных явлений.

В центре пояснили, что двойной терапии для полного подавления вируса оказывается достаточно, так как спустя полгода первичного лечения формируется собственный иммунный ответ против ВИЧ. Оба компонента двойной схемы усиливают друга друга благодаря тому, что уникально подобраны. Схема не имеет ни непосредственной, ни отсроченной токсичности и обладает максимально возможной долгосрочной эффективностью и переносимостью, подчеркнули разработчики.