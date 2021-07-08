Почему врачи отказываются делать прививку людям с ВИЧ

Дискуссия о том, является ли то или иное заболевание противопоказанием к вакцинации от COVID-19 или нет, набирает обороты. К сожалению, в некоторых случаях сами врачи выписывают ложные медотводы от вакцинации. Подробнее об этом сообщает "Рамблер".

В начале недели стало известно об участившихся случаях отказа от вакцинации ВИЧ-положительных россиян. Причем, отказывали прививать пациентов сами врачи. Директор фонда "СПИД.Центр" Сергей Абдурахманов сообщил СМИ о десятках жалоб на подобные ситуации. Опытом "прививочного запрета" делились и в социальных сетях. По их словам, отказ врачи объясняли тем, что положительный статус ВИЧ является противопоказанием.

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"Когда ходила в первый раз, честно призналась в своих болячках, в вакцинации отказали. Пришлось ждать, пока откроется другой пункт, и там уже я недрогнувшей рукой поставила во всех графах прочерки", - пишет в комментариях девушка по имени Анна.

В издании 66.RU опубликовали сообщение специалиста Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД. Он сообщил о том, что в Екатеринбурге ВИЧ-положительные люди вынуждены скрывать свой статус при вакцинации.

"Пациенты вынуждены скрывать свой ВИЧ-статус при вакцинации, иначе некоторым из них отказывают. Ко мне лично около 20 человек точно обращались".

Однако Всемирная организация здравоохранения минздрав считают иначе. Методические рекомендации минздрава говорят о том, что ни одна из одобренных в России четырех вакцин не противопоказана людям с ВИЧ.

С этим мнением согласна и британская ассоциация по СПИДу. Ее сотрудники считают, что ВИЧ-положительные люди наоборот более уязвимы к развитию тяжелого течения COVID-19 и должны быть привиты в первую очередь. Глава центра имени Гамалеи, где создали вакцину Спутник V, Александр Гинцбург также отметил, что вакцинировать ВИЧ-положительных россиян можно, "если человек находится в ремиссии".

«Если у него нормальное количество CD4, то его надо вакцинировать. Это, скажу так, безграмотность тех, кто отказывает, не побоюсь этого слова», — сообщил Гинцбург.

По мнению врачей, при низком показателе CD4 (белых кровяных клеток, которые отвечают за реагирование иммунной системы на различные инфекции) необходимо поднять значение до нужного уровня, снизить вирусную нагрузку, а затем делать прививку.

Однако проверить состояние организма перед прививкой стоит каждому пациенту, так как ослабить организм может не столько серьезное заболевание, но и банальный дефицит витаминов, перенесенное ранее ОРВИ и прочее. В таком случае, человек сначала укрепляет организм, а далее идет вакцинироваться.

Другой вопрос заключается в том, что многие врачи до сих пор путают ВИЧ с последней стадией болезни, которая перетекает в СПИД. С учетом, в России уже несколько лет продолжается эпидемия вируса иммунодефицита, COVID-19 может только увеличить смертность среди этой групп. По словам Татьяны Голиковой, более 1,1 млн людей с положительным ВИЧ-статусом проживают в России.