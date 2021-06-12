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Врач рассказал, как распознать рак по голосу

Полина Алферова
2 часа назад
Врач Жан-Пьер Жиннон в интервью Express объяснил, как диагностировать онкологическую болезнь по голосу. Медик рассказал, что симптомом рака щитовидной железы является беспричинная хрипота. Игнорировать этот признак нельзя.
Врач рассказал, как распознать рак по голосу
Фото: PixabayPixabay
«Если она остается и не проходит через три недели, обратитесь за помощью к врачу», — подчеркнул Жинон.
Однако причиной хрипоты может стать и обычная бактериальная инфекция. Также врач посоветовал присмотреться к таким симптомам как шишка рядом с гортанью, опухшие лимфоузлы на шее, хрипы при вздохах и трудности с проглатыванием. Любой из этих признаков может сигнализировать об онкологическом заболевании.
Ранее «Рамблер» рассказал о характерных для рака слезах.
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