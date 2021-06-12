Врач рассказал, как распознать рак по голосу

Врач Жан-Пьер Жиннон в интервью Express объяснил, как диагностировать онкологическую болезнь по голосу. Медик рассказал, что симптомом рака щитовидной железы является беспричинная хрипота. Игнорировать этот признак нельзя.

Однако причиной хрипоты может стать и обычная бактериальная инфекция. Также врач посоветовал присмотреться к таким симптомам как шишка рядом с гортанью, опухшие лимфоузлы на шее, хрипы при вздохах и трудности с проглатыванием. Любой из этих признаков может сигнализировать об онкологическом заболевании.