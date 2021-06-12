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Мясников предупредил россиян о характерных для рака слезах

Даня Виттиг
5 часов назад
Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о слезах, которые могут сигнализировать о развитии онкологии. Об этом он сообщи в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
Мясников предупредил россиян о характерных для рака слезах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По его словам, кровавые слезы могут быть симптомом онкологического заболевания.
«Это бывает при онкологии слезной железы», — сказал он.
При этом кровавые слезы могут также выделяться при болезнях печени.
Ранее "Рамблер" сообщал о признаках рака толстой кишки.
Новости,Александр Мясников,
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