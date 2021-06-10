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Названы признаки рака толстой кишки

Стелла Шмель
5 часов назад
Рак толстой кишки является самым распространенным злокачественным заболеванием в Европе и третьим по распространенности онкологическим заболеванием в мире. Врач-онколог Даниил Маркарьян рассказал в беседе с "АиФ.ru", какие проявления недомоганий могут быть признаком рака толстой кишки.
Названы признаки рака толстой кишки
Фото: DepositphotosDepositphotos
"На самой ранней стадии, как правило, у пациентов вообще отсутствуют жалобы. Длительная потеря крови, остающаяся незамеченной, может привести к дефициту железа и/или анемии, а также усталости, одышке, бледности кожных покровов".
Этот вид рака могут обнаружить в ходе скрининга групп риска. А людям старше 50 лет следует регулярно проходить колоноскопию.
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