Названы признаки рака толстой кишки

Рак толстой кишки является самым распространенным злокачественным заболеванием в Европе и третьим по распространенности онкологическим заболеванием в мире. Врач-онколог Даниил Маркарьян рассказал в беседе с "АиФ.ru", какие проявления недомоганий могут быть признаком рака толстой кишки.
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"На самой ранней стадии, как правило, у пациентов вообще отсутствуют жалобы. Длительная потеря крови, остающаяся незамеченной, может привести к дефициту железа и/или анемии, а также усталости, одышке, бледности кожных покровов".
Этот вид рака могут обнаружить в ходе скрининга групп риска. А людям старше 50 лет следует регулярно проходить колоноскопию.