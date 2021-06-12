Врач объяснил, как избавиться от заложенности носа

По его словам, ключ нужно приложить к той ноздре, которая заложена больше, и сделать восемь поворотов в каждую сторону. Затем нужно сделать то же самое с второй ноздрей. После этого ключ нужно прижать к центру лба и найти точку чуть выше надбровных дуг, а потом сделать три поворота ключом. Заложенность исчезнет через минуту.