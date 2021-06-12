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Врач объяснил, как избавиться от заложенности носа без лекарств

Полина Алферова
1 час назад
Йоханнес Гретен, специалист Института китайской медицины в Хайдельберге, рассказал, что проблему можно решить с помощью простого упражнения с ключом. Об этом сообщает портал focus.de.
Врач объяснил, как избавиться от заложенности носа
Фото: PixabayPixabay
«Заложенный нос можно лечить определенными движениями по так называемому магическому треугольнику, который расположен вокруг наших носовых пазух», — объяснил Гретен.
По его словам, ключ нужно приложить к той ноздре, которая заложена больше, и сделать восемь поворотов в каждую сторону. Затем нужно сделать то же самое с второй ноздрей. После этого ключ нужно прижать к центру лба и найти точку чуть выше надбровных дуг, а потом сделать три поворота ключом. Заложенность исчезнет через минуту.
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