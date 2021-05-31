Мясников объяснил, каким людям опасно летать

Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал пять категорий людей, которым стоит опасаться длительных перелетов.

"Если вы перенесли тяжелый COVID, если вы злостный курильщик, если находитесь на гормонально заместительной терапии, если у вас были тромбозы, если был диабет",

– назвал медик основные группы риска.

Если избежать перелета длительностью больше четырех часов нельзя, врач посоветовал надевать компрессионное белье, принимать аспирин и при необходимости сделать перед рейсом инъекцию разжижающего кровь препарата.

Мясников также напомнил, что на борту увеличивается риск обострения хронических заболеваний, и посоветовал воздержаться от спиртного.