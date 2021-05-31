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Мясников объяснил, каким людям опасно летать на самолетах

Мира Маркина
8 часов назад
Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал пять категорий людей, которым стоит опасаться длительных перелетов.
Мясников объяснил, каким людям опасно летать
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Если вы перенесли тяжелый COVID, если вы злостный курильщик, если находитесь на гормонально заместительной терапии, если у вас были тромбозы, если был диабет",
– назвал медик основные группы риска.
Если избежать перелета длительностью больше четырех часов нельзя, врач посоветовал надевать компрессионное белье, принимать аспирин и при необходимости сделать перед рейсом инъекцию разжижающего кровь препарата.
Мясников также напомнил, что на борту увеличивается риск обострения хронических заболеваний, и посоветовал воздержаться от спиртного.
Отправляясь в отпуск, важно взять с собой препараты, которые человек принимает постоянно, перевязочные материалы и антибиотики.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников рассказал, как обнаружить рак во время еды.
Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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