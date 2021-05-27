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Мясников рассказал, как можно обнаружить рак во время еды

Стелла Шмель
6 часов назад
Существует симптом пищевода, на который следует обратить внимание по время приема пищи. О нем рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы на "Россия 1".
Мясников рассказал, как обнаружить рак во время еды
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Речь идет о дисфагии - нарушении функции глотания. Оно может быть симптомом рака пищевода.
Признаком онкологического заболевания в данном случае становится быстрое прогрессирование нарушения глотания. В какой-то момент у больного возникают трудности даже с приемом воды.
"Если не проходит твердая пища, это, как правило, связано с механическим затруднением прохождения по пищеводу. Это далеко не обязательно рак".
Мясников подчеркнул, что данное нарушение встречается не только при онкологических заболеваниях, но и при психосоматических расстройствах. Поэтому так или иначе обратиться к врачу и выявить причину необходимо.
Новости,Александр Мясников,
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