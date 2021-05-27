Мясников рассказал, как обнаружить рак во время еды

Существует симптом пищевода, на который следует обратить внимание по время приема пищи. О нем рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы на "Россия 1".

Речь идет о дисфагии - нарушении функции глотания. Оно может быть симптомом рака пищевода.

Признаком онкологического заболевания в данном случае становится быстрое прогрессирование нарушения глотания. В какой-то момент у больного возникают трудности даже с приемом воды.

"Если не проходит твердая пища, это, как правило, связано с механическим затруднением прохождения по пищеводу. Это далеко не обязательно рак".