Врачи назвали кажущийся «безобидным» симптом рака

Врачи из клиники Майо в США назвали кажущийся на первый взгляд «безобидным» симптом, который потом может перерасти в рак. Специалисты объяснили, что зудящая сыпь на коже может быть симптомом онкологии. Об этом сообщает Express.
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По словам докторов, болезненная сыпь фиолетового оттенка на лице или веках может свидетельствовать о необычном заболевании под названием «дерматомиозит».
«Дерматомиозит у взрослых связан с повышенной вероятностью развития рака, особенно шейки матки, легких, поджелудочной железы, груди, яичников и желудочно-кишечного тракта. Дерматомиозит — это необычное воспалительное заболевание, характеризующееся мышечной слабостью и характерной кожной сыпью», — рассказали сотрудники клиники Майо.
Помимо сыпи у пациентов наблюдается прогрессирующая мышечная слабость в области бедер, плеч и рук, а также боли в спине или запор. Врачи посоветовали обратиться к терапевту в случаях, если присутствуют перечисленные симптомы.