Опасно ли при онкологии употреблять алкоголь

Несмотря на огромное количество проведенных исследований и пугающую статистику, ученым до сих пор сложно однозначно ответить, что именно провоцирует развитие рака. Большинство людей полагают, что стоит придерживаться здорового образа жизни, и тогда недуг обойдет стороной. Но это не так. В беседе с корреспондентом «Рамблера» кандидат медицинских наук, врач-онколог, главный врач федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Пылев Андрей Львович рассказал о том, как употребление спиртных напитков влияет на риск развития опухоли, а также, опасно ли пить алкоголь тем, у кого уже диагностировали рак.

Специалист ответ на вопрос о влиянии спиртного на риск возникновения онкологии находит двояким. С одной стороны, по словам эксперта, алкоголь - это один из доказанных канцерогенных факторов, которые действительно могут послужить одной из причин, ухудшающих здоровье и способствующих появлению ряда злокачественных новообразований.

«Проще говоря, все знают, что пить плохо, вредно и дорого, что это крайне вредная привычка, которая, как минимум для печени, мозга, почек, крови, желудка и толстого кишечника не несет ничего полезного. В разных странах к этому относятся по-разному, и есть куча исследований на эту тему. Где-то доказательств больше, где-то меньше, но, как правило, все сходятся на том, что продукты распада алкоголя оказывают токсическое воздействие на организм и не делают его здоровее»,

— заявил врач-онколог.

О негативном влиянии на организм систематического злоупотребления алкоголем свидетельствует ряд проведенных исследований. Это уже ни для кого не секрет. Тем не менее, как уверяет Андрей Львович, утверждение, что каждый, кто употребляет алкоголь, непременно заболеет раком в корне неверно и сеет напрасную панику.

«Да, у запойных алкоголиков в полтора-два раза больше шансов на онкологию, но стопроцентных "гарантий" нет и быть не может».

Пылев отмечает, что спиртные напитки провоцируют повышение тяги к курению и употреблению запрещенных препаратов, появлению адреналиновой зависимости или усилению травматичности, а на онкологию, по мнению специалиста, шансы весьма относительные. Кандидат медицинских наук связывает это, в первую очередь, с количеством, системностью и сопутствующим пьянству отягчающими факторами.

«Например, люди, заболевшие раком печени, горла, гортани или пищевода, в двадцати и более процентах ежедневно выпивали около полулитра некрепкого алкоголя типа пива или вина либо до двухсот миллилитров коньяка или водки и при этом выкуривали несколько сигарет за вечер. Проще говоря, они заболели, потому что вели в целом неправильный образ жизни, а не только потому, что употребляли алкоголь или поздно ложились спать. Бывает так, что курящие и пьющие люди доживают до ста лет и умирают от старости, но случается и так, что относительно здоровых молодых парней и девушек убивает внезапная опухоль даже при том, что они никогда не имели вредных привычек, правильно питались и спали на ортопедических подушках не менее восьми часов ежедневно. И никто, даже самые лучшие эксперты, не смогут до конца объяснить почему так получается»,

— резюмировал доктор Пылев, подчеркнув, что поэтому такая статистика не может возводиться в абсолют.

Эксперт отметил, что специалисты разбиваются на два лагеря и в вопросе влияния алкоголя на организм тех, у кого уже диагностировали рак. Врачи «старой школы» до сих пор считают, что онкобольным нельзя употреблять вообще ничего, так как спиртное несовместимо с химией и радиотерапией. А еще стоит воздержаться от энергетиков и других напитков, содержащих кофеин. По их логике пациент должен не только мужественно сражаться с болезнью, но и стать полным аскетом. Только правильное питание, умеренные, но ежедневные физические нагрузки, никакого экстрима, незапланированных контактов или душевных потрясений.

«Может такой подход и считался когда-то правильным и кому-то действительно подходит, но новые способы лечения рака уже не требует такой строгости к себе»,

— считает Андрей Львович.

Тем не менее, как утверждает онколог, многие современные врачи уже не столь категоричны и вполне допускают, что онкобольным, у которых нет четких и обоснованных медицинских противопоказаний можно быть немного лояльнее и иногда употреблять незначительное количество спиртного. Если форма онкологии и применяемая терапия не наложили ограничения, например, как это бывает при раке желудка, печени или кишечника, когда любой токсин может оказаться чуть ли не смертельным, обсудить вопрос употребления алкоголя в минимальных количествах с лечащим врачом не считается преступлением.

«Конечно, важно понимать, что в отношении алкоголя важнее всего понятие нормы. И оно должно мериться ВОЗовскими стандартами, а не так, как это принято у нас в России. Но при адекватном восприятии действительности и скромной "дозировке" не стоит ненавидеть себя за то, что выпили бокал вина. Особенно, если он принес вам радость и никто не пострадал. Просто будьте умеренны, честно оценивайте свои силы и помните, что рак — это не приговор»,