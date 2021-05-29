Врач рассказал, как распознать неэффективное лекарство

Самостоятельно проверить, насколько эффективно то или иное лекарство, не так просто, но сделать это все же можно. Советами о том, как пациенту самому оценить качество того или иного медицинского препарата, поделился медицинский директор сервиса “СберЗдоровье” Владислав Мохамед Али в беседе с агентством “Прайм”.
Фото: Кадр из фильма "Матрица"Кадр из фильма "Матрица"
Прежде всего эксперт советует обратиться за помощью к специалисту, пообщаться с которым можно с помощью телемедицинских сервисов онлайн. Доктор поможет определить, насколько эффективно лекарство, которое вы планируете принимать.
Также специалист советует не забывать о возможности самостоятельно изучать данные клинических исследований о различных препаратах, читать научные работы и протоколы лекарственных средств. При этом Мохамед Али
отмечает, что без специальной подготовки может быть довольно сложно разобраться в некоторых деталей. Так что этот способ подходит тем, кто обладает хотя бы минимальными медицинскими и фармакологическими знаниями.
Также эксперт посоветовал обращаться в различные официальные организации пациентов, например, Всероссийский союз пациентов. В таких организациях можно получить помощь от людей, которым уже пришлось однажды столкнуться с похожей проблемой, и которые сумели эту проблему решить.