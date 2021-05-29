Врач рассказал, как распознать неэффективное лекарство

Самостоятельно проверить, насколько эффективно то или иное лекарство, не так просто, но сделать это все же можно. Советами о том, как пациенту самому оценить качество того или иного медицинского препарата, поделился медицинский директор сервиса “СберЗдоровье” Владислав Мохамед Али в беседе с агентством “Прайм”.