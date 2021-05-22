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Врачи перечислили признаки скорой смерти

Полина Алферова
4 часа назад
Медики назвали симптомы близкой смерти. Об этом сообщает Express. По данным Национального института здоровья США, распространенный признак — одышка, чувство нехватки воздуха. Также людей охватывает беспокойство, они быстрее устают, ощущают сонливость. По одиночке эти признаки не свидетельствуют о приближающейся смерти, но «работают» в совокупности.
Врачи перечислили признаки скорой смерти
Фото: PixabayPixabay
Среди других симптомов — потеря аппетита, отсутствие потребности в воде, рассеянность, холодеющие конечности и синеватый оттенок кожи, а также замедление сердечных сокращений.
Ранее «Рамблер» рассказал о «безобидном» симптоме рака.
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