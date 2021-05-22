Врачи перечислили признаки скорой смерти

Медики назвали симптомы близкой смерти. Об этом сообщает Express. По данным Национального института здоровья США, распространенный признак — одышка, чувство нехватки воздуха. Также людей охватывает беспокойство, они быстрее устают, ощущают сонливость. По одиночке эти признаки не свидетельствуют о приближающейся смерти, но «работают» в совокупности.