Малышева назвала три незаметных симптома больной печени

Телеведущая Елена Малышева назвала три неочевидных симптома, которые могут говорить о проблемах с печенью. Об этом она рассказала в эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой был опубликован на YouTube.

Фото: Кадр из передачи "Жить здорово!" Кадр из передачи "Жить здорово!"

Первым сигналом о проблемах с печенью она назвала увеличение грудной железы у мужчин. Врачи объяснили, что сбои в работе печени могут приводить к тому, что в организме мужчины будут накапливаться женские гормоны, способствующие проявлению женских черт у мужчин.

О проблемах с печенью может говорить и появление беспричинных синяков. Так, в печени при нормальном ее функционировании производятся белки, способствующие свертываемости крови. А, если печень "хромает", этот процесс нарушается.

Еще один неочевидный симптом — красные ладони. Как объяснили медики, это также связано с повышенным содержанием женских половых гормонов, которые приводят к расширению сосудов.