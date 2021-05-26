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Малышева назвала три незаметных симптома больной печени

Диана Товсепова
4 часа назад
Телеведущая Елена Малышева назвала три неочевидных симптома, которые могут говорить о проблемах с печенью. Об этом она рассказала в эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой был опубликован на YouTube.
Малышева назвала три незаметных симптома больной печени
Фото: Кадр из передачи "Жить здорово!"Кадр из передачи "Жить здорово!"
Первым сигналом о проблемах с печенью она назвала увеличение грудной железы у мужчин. Врачи объяснили, что сбои в работе печени могут приводить к тому, что в организме мужчины будут накапливаться женские гормоны, способствующие проявлению женских черт у мужчин.
О проблемах с печенью может говорить и появление беспричинных синяков. Так, в печени при нормальном ее функционировании производятся белки, способствующие свертываемости крови. А, если печень "хромает", этот процесс нарушается.
Еще один неочевидный симптом — красные ладони. Как объяснили медики, это также связано с повышенным содержанием женских половых гормонов, которые приводят к расширению сосудов.
«Значит, три странные причины проверить печень: у мужчины женская грудь, он полный и говорит, что это жир; синячки то там, то сям без видимых причин и красные ладони. Сделайте УЗИ печени. Сдайте анализ на ферменты печени», — призвала Малышева.
Болезни и лекарства,Елена Малышева,
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