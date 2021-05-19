Ученые: Сардины помогут предотвратить сахарный диабет

В исследовании приняли участие 152 пациента с преддиабетом. В течение года они питались согласно специально разработанной программе для профилактики их состояния здоровья. Добровольцев разделили на две группы: они придерживались одной диеты, но в рационе некоторых было 200 граммов сардин каждую неделю. Волонтеры должны были употреблять рыбу с костями и кожей, поскольку в них находится много кальция и витамина D.