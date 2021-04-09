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Как контролировать скачки сахара в крови

Мира Маркина
20 часов назад
Диетолог Ольга Павлова в беседе с ФАН рассказала, как контролировать уровень сахара в крови и какая еда влияет на его скачки.
Медик посоветовала отдавать предпочтение здоровой пище. Чтобы поддерживать правильный уровень глюкозы, необходимо включить в рацион постное мясо, правильные жиры, белки, цельные крупы и обезжиренные молочные продукты.
Павлова также напомнила, что организму требуется клетчатка, которая содержится во фруктах и овощах. Важно также отказаться о сахара и его заменителей, пить много воды и отказаться от слишком соленой пищи.
При необходимости мясо можно заменить на тофу или фасоль. Кроме того, следует помнить, что в молоке и кефире помимо белка содержатся углеводы и лактоза. Диетолог подчеркнула - подбирая диету, лучше проконсультироваться с лечащим врачом.
Специалист также напомнила о вреде регулярных перекусов при диабете. Так, батончики и сухофрукты способствуют повышению сахара в крови.
Стабилизировать уровень глюкозы можно посредством регулярного спорта, а также, контролируя употребление алкоголя, лекарств и биологически активных добавок.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что диетолог посоветовала готовить яйца всмятку.
ЗОЖ,Ольга Павлова,
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