Как контролировать скачки сахара в крови

Медик посоветовала отдавать предпочтение здоровой пище. Чтобы поддерживать правильный уровень глюкозы, необходимо включить в рацион постное мясо, правильные жиры, белки, цельные крупы и обезжиренные молочные продукты.

Павлова также напомнила, что организму требуется клетчатка, которая содержится во фруктах и овощах. Важно также отказаться о сахара и его заменителей, пить много воды и отказаться от слишком соленой пищи.

При необходимости мясо можно заменить на тофу или фасоль. Кроме того, следует помнить, что в молоке и кефире помимо белка содержатся углеводы и лактоза. Диетолог подчеркнула - подбирая диету, лучше проконсультироваться с лечащим врачом.

Специалист также напомнила о вреде регулярных перекусов при диабете. Так, батончики и сухофрукты способствуют повышению сахара в крови.