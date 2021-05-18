Как выбрать хорошего врача

И в платной, и в бесплатной медицине есть свои плюсы и минусы, но объединяет их одно – везде могут попасться непрофессиональные врачи. Их нельзя распознать только по отзывам в интернете, потому что они не всегда могут быть положительными. Чтобы ваш организм функционировал нормально, и вы смогли распознать болезни на ранних стадиях, необходимо обратиться к профессионалу своего дела.