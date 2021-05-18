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Врач рассказал, как правильно пить в жару

Анна Арсеньева
3 часа назад
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как правильно утолять жажду в жару и от каких напитков лучше отказаться. Об этом сообщает РИА Новости.
Врач рассказал, что опасно пить в жару
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам эксперта, в жаркую погоду потребление жидкостей должно увеличиваться, так как из-за повышенной температуры организм нуждается в постоянном охлаждении.
Как заявил врач, нужно пить воду, морсы, компоты, чай или квас из расчета 40 миллилитров на килограмм веса. Однако напитки не должны быть ледяными, а употреблять их лучше по чуть-чуть:
"Но не стоит пить воду сразу большими порциями и залпом. Лучше пить постоянно по несколько глотков".
Опасно в жару пить сладкие газированные напитки и концентрированные соки, которые дают дополнительную нагрузку на организм, а также кофе из-за риска обезвоживания.
ЗОЖ,Андрей Тяжельников,
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