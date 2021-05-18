Врач рассказал, что опасно пить в жару

По словам эксперта, в жаркую погоду потребление жидкостей должно увеличиваться, так как из-за повышенной температуры организм нуждается в постоянном охлаждении.
Как заявил врач, нужно пить воду, морсы, компоты, чай или квас из расчета 40 миллилитров на килограмм веса. Однако напитки не должны быть ледяными, а употреблять их лучше по чуть-чуть:
Опасно в жару пить сладкие газированные напитки и концентрированные соки, которые дают дополнительную нагрузку на организм, а также кофе из-за риска обезвоживания.