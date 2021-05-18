Врач рассказал, что опасно пить в жару

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как правильно утолять жажду в жару и от каких напитков лучше отказаться. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, в жаркую погоду потребление жидкостей должно увеличиваться, так как из-за повышенной температуры организм нуждается в постоянном охлаждении.

Как заявил врач, нужно пить воду, морсы, компоты, чай или квас из расчета 40 миллилитров на килограмм веса. Однако напитки не должны быть ледяными, а употреблять их лучше по чуть-чуть:

"Но не стоит пить воду сразу большими порциями и залпом. Лучше пить постоянно по несколько глотков".