Мясников объяснил, когда родинки указывают на онкологию

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каком случае их не стоит игнорировать, в эфире телеканала "Россия 1".
"Если у вас количество родинок больше, чем 50, это уже фактор риска развития меланомы", — отметил он.
Насторожиться, по его словам, стоит и тем, у кого родинки «атипичные», то есть имеют неправильную форму. Если их на теле более пяти, то это тоже является фактором риска.
Людям с большим количеством родинок Мясников посоветовал воздерживаться от загара и регулярно пользоваться солнцезащитным кремом. При этом стоит фотографировать родинки и систематично наблюдаться у дерматолога.