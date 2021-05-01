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Мясников объяснил, когда родинки указывают на онкологию

Диана Товсепова
3 часа назад
Родинки, в некоторых случаях, могут свидетельствовать о развитии злокачественной опухоли.
Мясников объяснил, когда родинки указывают на онкологию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каком случае их не стоит игнорировать, в эфире телеканала "Россия 1".
"Если у вас количество родинок больше, чем 50, это уже фактор риска развития меланомы", — отметил он.
Насторожиться, по его словам, стоит и тем, у кого родинки «атипичные», то есть имеют неправильную форму. Если их на теле более пяти, то это тоже является фактором риска.
Людям с большим количеством родинок Мясников посоветовал воздерживаться от загара и регулярно пользоваться солнцезащитным кремом. При этом стоит фотографировать родинки и систематично наблюдаться у дерматолога.
Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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