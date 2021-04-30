Ученые нашли противораковое вещество в авокадо

Ученые обнаружили вещество, которое подавляет фермент, способствующий росту раковых клеток при лейкозе в плодах авокадо. Результаты исследования опубликованы в журнале Blood.

Ученые из США и Канады под руководством Пола Спаньоло из Гуэлфского университета в Онтарио провели скрининг потенциально эффективных против лейкемии природных продуктов и пищевых добавок.

Ученые выяснили, что лейкозные клетки содержат большое количество фермента VLCAD. По этой причине они искали вещество, способное подавлять этот фермент.

"Раковая клетка полагается на этот фермент, чтобы выжить, — приводятся в пресс-релизе Гуэлфского университета слова доктора Спаньоло, профессора кафедры пищевых наук. — Это первый раз, когда VLCAD был нами идентифицирован как мишень при борьбе с раком".

По своим свойствам самым эффективным оказалось вещество авокатин B — молекула из класса жиров, которую обнаружили только в авокадо. Ученые доказали, что это соединение нацелено на тот самый фермент, критически важный для роста раковых клеток.

"Фермент VLCAD может стать хорошим маркером для выявления пациентов, подходящих для этого типа терапии. Он также может быть маркером для измерения активности препарата, — говорит Спаньоло. — Это создает основу для возможного использования этой молекулы в клинических испытаниях на людях".

Ученые продолжают исследования:

"Мы завершили исследование на людях, применяя его в качестве пероральной добавки, и показали, что даже значительные количества его довольно хорошо переносятся", — отмечает ученый.