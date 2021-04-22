Ученые получили эффективно убивающее рак вещество

Ученым известны противораковые свойства куркузонов A, B, C и D, которые в новой работе протестировали на клетках рака груди. Им удалось выяснить, что куркузон D эффективно подавляет активность онкопротеина BRAT1, который восстанавливает ДНК раковых клетках, увеличивая выживаемость злокачественных тканей.

Имеются препараты, которые способны подавлять миграцию опухолевых клеток в другие ткани и органы, однако до сих пор не было известно соединений, ингибирующих BRAT1. А комбинированная терапия препаратами, повреждающими ДНК, в сочетании с куркузоном D еще более эффективна, чем каждое соединение в отдельности.