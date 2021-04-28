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Злоупотребление солярием вызвало рак кожи за три месяца

Мира Маркина
8 часов назад
29-летняя англичанка три месяца ежедневно посещала солярий и заболела раком кожи. Об этом сообщает Daily Mail.
Злоупотребление солярием вызвало рак кожи за три месяца
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Жительнице Глостера Люси Хартленд не нравился слишком бледный оттенок кожи. Автозагар и другие средства не давали желаемого эффекта, поэтому девушка начала посещать солярий –она загорала по 10-15 минут каждый день, используя специальную косметику для ускорения загара.
Спустя три месяца британка обнаружила на левой голени крошечную родинку. Люси обратилась к врачу, который направил ее на биопсию. Спустя несколько дней ей сообщили, что небольшое новообразование на ноге является первой стадией меланомы. Хартленд пришлось перенести срочную операцию по удалению опухоли и пересадке кожи. Сейчас ее жизни ничто не угрожает.
"Я просто хотела как следует загореть, и не представляла, какому риску подвергаюсь",
– призналась девушка.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, откуда появляется меланома глаз и как ее вовремя выявить.
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