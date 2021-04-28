Злоупотребление солярием вызвало рак кожи за три месяца

Жительнице Глостера Люси Хартленд не нравился слишком бледный оттенок кожи. Автозагар и другие средства не давали желаемого эффекта, поэтому девушка начала посещать солярий –она загорала по 10-15 минут каждый день, используя специальную косметику для ускорения загара.

Спустя три месяца британка обнаружила на левой голени крошечную родинку. Люси обратилась к врачу, который направил ее на биопсию. Спустя несколько дней ей сообщили, что небольшое новообразование на ноге является первой стадией меланомы. Хартленд пришлось перенести срочную операцию по удалению опухоли и пересадке кожи. Сейчас ее жизни ничто не угрожает.