Откуда появляется меланома глаз и как ее вовремя выявить

Меланома глаз - это злокачественное образование, которое собирается из меланоцитов и поражает глаз в разных его частях. Данный вид рака отличается неблагоприятным течением, рисками быстрого прорастания окружающих тканей и ранним метастазированием. Подробнее об этой болезни - в материале "Рамблера".
На сегодняшний день врачи все еще задаются вопросом, - почему возникает меланома глаз. Ученые считают, что есть ряд признаков, за счет которых человек оказывается в группе риска. К ним относятся:
- зеленые или голубые глаза
- светлая кожа и волосы
- наследственная предрасположенность
Помимо прочего, к факторам, провоцирующим развитие меланомы глаз, относят аналогичные опухоли со стороны кожи, имеющиеся на глазу невусы и нарушение пигментации глаз.
Данный вид онкологии лучше всего поддается лечению на ранней стадии. Выявить рак можно, обратив внимание на следующие симптомы:
- появление пигментированного образования в глазу
- мушки, вспышки, пятна
- ухудшение зрения, потеря периферического зрения
По мере того, как опухоль увеличивается в размерах, она начинает прорастать в близлежащие органы и ткани.
В некоторых случаях недуг можно распознать по наличию четко выраженной ножки от пигментного образования. Кроме того, поверхность опухоли может быть покрыта трещинками.