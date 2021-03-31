Откуда появляется меланома глаз и как ее вовремя выявить

Меланома глаз - это злокачественное образование, которое собирается из меланоцитов и поражает глаз в разных его частях. Данный вид рака отличается неблагоприятным течением, рисками быстрого прорастания окружающих тканей и ранним метастазированием. Подробнее об этой болезни - в материале "Рамблера".

зеленые или голубые глаза

светлая кожа и волосы

наследственная предрасположенность На сегодняшний день врачи все еще задаются вопросом, - почему возникает меланома глаз. Ученые считают, что есть ряд признаков, за счет которых человек оказывается в группе риска. К ним относятся:

Помимо прочего, к факторам, провоцирующим развитие меланомы глаз, относят аналогичные опухоли со стороны кожи, имеющиеся на глазу невусы и нарушение пигментации глаз.

появление пигментированного образования в глазу

мушки, вспышки, пятна

ухудшение зрения, потеря периферического зрения Данный вид онкологии лучше всего поддается лечению на ранней стадии. Выявить рак можно, обратив внимание на следующие симптомы:

По мере того, как опухоль увеличивается в размерах, она начинает прорастать в близлежащие органы и ткани.