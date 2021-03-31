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Откуда появляется меланома глаз и как ее вовремя выявить

Мира Маркина
3 часа назад
Меланома глаз - это злокачественное образование, которое собирается из меланоцитов и поражает глаз в разных его частях. Данный вид рака отличается неблагоприятным течением, рисками быстрого прорастания окружающих тканей и ранним метастазированием. Подробнее об этой болезни - в материале "Рамблера".
На сегодняшний день врачи все еще задаются вопросом, - почему возникает меланома глаз. Ученые считают, что есть ряд признаков, за счет которых человек оказывается в группе риска. К ним относятся:
  • зеленые или голубые глаза
  • светлая кожа и волосы
  • наследственная предрасположенность
Помимо прочего, к факторам, провоцирующим развитие меланомы глаз, относят аналогичные опухоли со стороны кожи, имеющиеся на глазу невусы и нарушение пигментации глаз.
Данный вид онкологии лучше всего поддается лечению на ранней стадии. Выявить рак можно, обратив внимание на следующие симптомы:
  • появление пигментированного образования в глазу
  • мушки, вспышки, пятна
  • ухудшение зрения, потеря периферического зрения
По мере того, как опухоль увеличивается в размерах, она начинает прорастать в близлежащие органы и ткани.
В некоторых случаях недуг можно распознать по наличию четко выраженной ножки от пигментного образования. Кроме того, поверхность опухоли может быть покрыта трещинками.
Болезни и лекарства,
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