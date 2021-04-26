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Ученые предрекли резкий рост сердечных заболеваний из-за пандемии

Мира Маркина
20 минут назад
Ученые новосибирского НИИ терапии и профилактической медицины (филиал Института цитологии и генетики СО РАН) спрогнозировали через несколько лет резкий всплеск сердечно-сосудистых заболеваний. Причиной развития недугов может стать синдром выгорания, возникший на фоне пандемии COVID-19.
Ученые предрекли резкий рост сердечных заболеваний из-за пандемии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Воздействию этого фактора подвергались и подвергаются многие люди во время длительной вынужденной изоляции, которая сопровождает мировую пандемию коронавируса. Спустя некоторое время это неизбежно проявится в состоянии их здоровья ",
– заявил старший научный сотрудник НИИ Дмитрий Панов.
Новосибирские ученые начали изучение влияния психосоциальных факторов на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в 1980-е годы в рамках программы MONICA ВОЗ. В ходе исследований выяснилось, что их роль крайне велика.
"Жизненное истощение повышает риск развития ишемической болезни сердца, инсульта, артериальной гипертензии (спустя три – пять лет) в 2,5-3 раза. Учитывая всемирные масштабы влияния пандемии и карантина, рост сердечно-сосудистых заболеваний тоже может измеряться многими миллионами новых пациентов",
– говорится в сообщении.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что происходит с мозгом после остановки сердца.
Болезни и лекарства,Дмитрий Панов,ВОЗ,РАН,
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