Ученые предрекли резкий рост сердечных заболеваний из-за пандемии

"Воздействию этого фактора подвергались и подвергаются многие люди во время длительной вынужденной изоляции, которая сопровождает мировую пандемию коронавируса. Спустя некоторое время это неизбежно проявится в состоянии их здоровья ",
"Жизненное истощение повышает риск развития ишемической болезни сердца, инсульта, артериальной гипертензии (спустя три – пять лет) в 2,5-3 раза. Учитывая всемирные масштабы влияния пандемии и карантина, рост сердечно-сосудистых заболеваний тоже может измеряться многими миллионами новых пациентов",